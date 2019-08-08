В Совете Федерации захотели собрать послов вмешивающихся в дела России стран

В Совете Федерации было бы разумно провести заседание комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России с участием послов тех стран, действия которых в Москве расценивают как вмешательство. Об этом заявила заместитель председателя данной комиссии Людмила Бокова, передает ТАСС.

По ее словам, такое заседание можно было бы провести в сентябре.

Глава комиссии Андрей Климов подтвердил, что пригласить послов планируется в сентябре. Среди прочих приглашение будет направлено и послу США в России. Сейчас этот пост занимает Джон Хантсман, но его полномочия, как сообщалось в августе, завершатся 3 октября.

«Мы хотели бы посмотреть им в глаза», — добавил сенатор Климов.

Политик также заявил, что в протестных акциях в Москве из-за выборов в Мосгордуму есть признаки внешнего вмешательства. По его мнению, некоторые иностранные СМИ недобросовестно освещали предвыборную кампанию, а российские граждане подвергались «обработке».

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