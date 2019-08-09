Макгрегор объявил себя миллиардером

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор причислил себя к миллиардерам. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

«Раньше я дрался для миллиардеров. Теперь я стал одним из них», — написал 31-летний ирландец, разместив фотографию со своего последнего поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова (бой закончился поражением Макгрегора).

10 июля журнал Forbes включил Макгрегора в число самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Ирландец разместился на 65-й строчке. Согласно оценке издания, за год боец заработал 47 миллионов долларов.

Ирландец выпускает собственную марку виски Proper Twelve. К апрелю 2019-го компания продала продукции на 40 миллионов долларов.

Свой последний поединок Макгрегор провел против Нурмагомедова. Ирландец не сумел вернуть титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. А участие в беспорядках после выступления привело к полугодовой дисквалификации для спортсмена.

В августе 2017-го Макгрегор провел бой по правилам бокса против непобежденного американца Флойда Мэйуэзера. Несмотря на поражение, ирландец, по информации СМИ, заработал 50 миллионов долларов.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения.

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