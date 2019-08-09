Олимпийский чемпион снял штаны с партнера по команде и поплатился

Олимпийский чемпион по шорт-треку южнокореец Лим Хе Джун дисквалифицирован на один год за сексуальные домогательства к партнеру по команде. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, Лим Хе Джун в присутствии других спортсменов снял штаны с шорт-трекиста младшего возраста. 23-летний спортсмен вновь сможет выступать на соревнованиях с 7 августа 2020 года.

Лим Хе Джун на Олимпийских играх 2018 года завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров и бронзовую награду на дистанции 500 метров. Также в его активе три золота и одно серебро чемпионатов мира.

В конце июля венгерского пловца Тамаша Кендереши обвинили в сексуальных домогательствах. Во время чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу 22-летний пловец приставал к южнокорейской танцовщице. Сам спортсмен заявил, что только дотронулся до ягодиц девушки, проходя мимо.

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