Кокорин высказался об угрозе инвалидности

Футболист Александр Кокорин заявил, что из-за отказа допускать в СИЗО врачей он мог стать инвалидом. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«То, что я мог стать инвалидом, не преувеличение. Как можно было столько времени не давать возможности специалистам осмотреть мое колено», — поинтересовался Кокорин. Также он отметил, что в «Бутырке» ему пришлось ждать визита доктора несколько месяцев, а в колонии с этим проблем нет.

4 июля Александр Кокорин и Павел Мамаев были этапированы в колонию. Игрок «Зенита» был приговорен к полутора годам лишения свободы, полузащитник «Краснодара» — к одному году и пяти месяцам. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

Адвокат спортсмена в феврале говорил, что его клиенту грозит инвалидность и замена коленного сустава на искусственный. Тогда Кокорин находился в СИЗО «Бутырка». Оба игрока находились под стражей с октября 2018-го.

Осенью прошлого года футболисты устроили две драки в центре Москвы.

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