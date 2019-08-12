Звезда «Тельмы и Луизы» рассказала о приставаниях на кинопробах

Актриса Джина Дэвис, известная по ролям в фильмах «Тельма и Луиза» и «Битлджюс», рассказала о самой неприятной ситуации, пережитой за карьеру в кино. Интервью с Дэвис в пятницу, 9 августа, опубликовало издание USA Today.

«У меня был миллион неприятных опытов. Вот, например, в самом начале карьеры: я проходила пробы на роль — и в одной из сцен моя героиня должна была сесть на колени персонажу мужского пола. Режиссер сказал: "Разыграй эту сцену со мной", и заставил меня сесть ему на колени. Напоминало постельную сцену», — поделилась Дэвис.

По признанию актрисы, она не хотела соглашаться, но «не знала, что можно отказать». Она назвала случившееся очень некомфортной ситуацией и выразила надежду на то, что благодаря движению #MeToo никому из ее коллег больше не придется переживать подобного.

Дэвис не назвала имя режиссера и название фильма, пробы к которому она тогда проходила.

Джина Дэвис играла в таких картинах, как «Тельма и Луиза», «Битлджюс», «Муха», «Тутси» и «Их собственная лига». В настоящее время она снимается в сериале «Блеск» и управляет Институтом репрезентации гендера в медиа.

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