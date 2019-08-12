Иран заявил о своих правах на все корабли в Персидском заливе

Иранские власти могут в любой момент захватить любой корабль в Персидском заливе, даже если его сопровождают американские или британские силы. Об этом заявил адмирал Алиреза Тангсири, командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских войск), передает Al-Arabiya со ссылкой на телевидение Исламской республики.

Он также подчеркнул, что морские силы КСИР способны самостоятельно обеспечить безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе и не нуждаются в иностранном присутствии. Военачальник предупредил, что если в заливе каким-то образом окажутся силы Израиля, это может привести к войне.

Тангсири обвинил США и Британию в выдумывании «различных сценариев», чтобы оправдать свое присутствие в водах залива, а также указал на то, что американская сторона необоснованно обвиняет Иран в атаке на нефтяные танкеры.

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22 июля Великобритания сообщила, что отправляет атомную подлодку и отряды морской пехоты в Персидский залив. 19 июля Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Ранее в середине июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера, а за месяц до того пострадали четыре коммерческих судна, два из которых принадлежали Саудовской Аравии. Американская сторона считает Иран главным подозреваемым в обеих атаках.

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