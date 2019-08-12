Российский боец MMA обесценил призовые в миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Гришин прокомментировал размер призового фонда в Профессиональной лиге бойцов (PFL). Слова спортсмена приводит Cageside Press.

35-летний тяжеловес обеспечил себе выступление в плей-офф PFL благодаря победе над соотечественником Михаилом Мохнаткиным на турнире 8 августа и порассуждал о главном призе организации — миллионе долларов.

«Стараюсь не думать о деньгах. Но признаюсь: по нынешним временам это не так уж и много», — заявил боец. На PFL 6 Гришин нокаутировал Мохнаткина за 48 секунд. Победа стала для него второй в нынешнем сезоне.

В сезоне-2018 россиянин дошел до четвертьфинала. Ему также удалось отметиться двумя победами в регулярном чемпионате.

В отличие от большинства бойцовских организаций PFL использует формат американских лиг, определяя чемпионов по итогам регулярного сезона и плей-офф. Победитель в каждом дивизионе получает призовые в размере одного миллиона долларов. В PFL широко представлены российские бойцы. В частности, там выступает двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.

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