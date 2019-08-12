Российские ученые нашли прототип лекарства от рака легких

В ходе исследований в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН) и Московском физико-техническом институте (МФТИ) ученым удалось выявить потенциальный прототип лекарств против карциномы (рака легких). Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ, передает ТАСС.

Согласно выводам специалистов, определенный вид белка способен уничтожать патогенные клетки, воздействуя на нейрорецепторы. «При обработке водорастворимой модификацией белка Lynx1 (регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов) происходит остановка деления клеток карциномы легкого и впоследствии их гибель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Lynx1, белок млекопитающих, оказался родственный особым нейротоксинам из яда змей и способен подавлять рост опухолевой ткани при взаимодействии с активирующим раковые клетки типом никотиновых ацетилхолиновых рецепторов (они регулируют передачу сигнала в периферийной и центральной нервной системе).

По мнению экспертов, водорастворимый вариант данного белка может стать прототипом новых лекарств для лечения рака легкого.

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