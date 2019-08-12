Роналду описал отношения с Зиданом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил об опыте работы с французом Зинедином Зиданом в мадридском «Реале». Слова португальца приводит Goal.com со ссылкой на его интервью сервису DAZN.

Форвард отметил, что стал еще большим фанатом Зидана после того, как специалист был назначен наставником «галактикос». «За его стиль жизни, за его разговоры, за его стиль руководства командой и за отношение ко мне», — поделился Роналду. Португалец вспомнил, что Зидан всегда доверял ему и был открытым.

«Поэтому я всегда буду хранить дружбу с ним в своем сердце», — пообещал форвард. Он заявил, что Зидан действительно хороший человек и великолепный тренер.

Роналду и Зидан вместе работали в «Реале» с 2016-го по 2018 год и за это время выиграли чемпионат Испании и три Лиги чемпионов. В мае 2018-го француз объявил об уходе из Мадрида, спустя два месяца португальский форвард тоже покинул команду. Зимой этого года Зидан вернулся на пост наставника «Реала».

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