США отправили военных в Турцию для решения вопроса Сирии

Шесть американских военных прибыли в турецкую провинцию Шанлыурфа для создания координационного центра по совместным операциям в планируемой зоне безопасности в Сирии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

«Началась работа по созданию координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Для предварительной подготовки к этому делегация США из шести человек прибыла в Шанлыурфу», — говорится в официальном заявлении. Там отмечается, что сам центр заработает в ближайшее время, когда число американских солдат увеличится.

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Известно, что в задачи центра будет включаться создание буферной зоны на севере Сирии.

8 августа сообщалось, что США покинут зону проведения операции Турции против курдов в Сирии.

7 августа сообщалось, что Турция и США договорились о создании совместного операционного центра для координации действий и управления зоной безопасности, создание которой планируется на севере Сирии.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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