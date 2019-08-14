Футболистка выжила в автокатастрофе с четырьмя погибшими

Футболистка сборной Казахстана Диана Кайдарова попала в больницу в тяжелом состоянии после ДТП. Еще четыре человека, находившиеся вместе с ней в автомобиле, погибли, пишет Sports.kz.

Компания из семи человек ехала из поселка Озерки (Казахстан) в одном автомобиле. Водитель потерял управление, в результате чего машина перевернулась. На месте погибли четыре человека: футболистки Екатерина Чебаева (22 года) и Елизавета Старчукова (15 лет), 11-месячная девочка и еще один пассажир, личность которого не указывается.

Кайдарова же выжила и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей предстоит операция на позвоночнике. При этом врачам пришлось бороться с повышенным давлением, из-за чего они не могли провести операцию раньше.

Кайдарова выступает на позиции защитника. Она играла за сборную Казахстана в отборочном турнире к чемпионату Европы 2019 года, забила один гол в четырех матчах.

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