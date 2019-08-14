Опубликовано видео из роскошного дворца похитившего миллиарды рублей министра

Появилось видео из арестованного дворца бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей. Кадры в среду, 14 августа, публикует Telegram-канал «Пресс-хата».

На видео попала роскошная гостиная в четырехэтажном «Версальском замке» чиновника на Рублевке (якобы так поместье называла бывшая жена министра) и украшенная мозаикой ванная комната в семикомнатной квартире в центре Москвы.

«За кадром осталась коллекция дорогих картин и антикварная мебель. Имущество арестовано и, вероятно, уйдет с молотка после приговора», — отмечается в подписи к видео.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008-м он покинул Россию. Его задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа и 3 января 2019-го экстрадировали в Россию.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!