Россиянам рассказали об обязанностях проводников

Пассажиры поездов не обязаны убирать за собой постельное белье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По словам представителя пресс-службы, сдавать белье не нужно, так как это обязанность проводника, который должен собрать его по прибытии в пункт назначения.

Также проводник обязан по просьбе пассажира застелить белье, но в этом случае в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым людям и лицам с ограниченными физическими возможностями. По умолчанию белье застилается в вагонах СВ и люкс, а также в фирменных поездах. В последних в пункте отправления всегда застилается верхняя полка, а нижняя — только если это полка-трансформер.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором пассажирка поезда набросилась на проводницу, которая попросила ее собрать и сдать постельное белье.

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