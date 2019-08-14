Кремль отреагировал на возможный демарш США

Выход США из Всемирной торговой организации (ВТО), если он состоится, может привести к прекращению существования самого этого органа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

«Безусловно, существование, скажем так, системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом, это очевидно», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, решение, каким бы они ни было, является «внутренним делом США». Россия при этом остается членом ВТО «со всеми вытекающими последствиями».

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13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода страны из ВТО «при необходимости». Нынешний механизм работы организации он назвал неэффективным и несправедливым, помогающим другим странам обогатиться за счет США. В качестве примера он привел Китай, экономика которого значительно выросла после вступления в ВТО в 2001 году.

По словам Трампа, после его прихода к власти Соединенные Штаты начали выигрывать большинство торговых споров и судебных дел в рамках ВТО, в то время как до его президентства дела обстояли иначе.

В конце июня комиссар Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем рассказала, что власти ЕС раздумывают над тем, чтобы создать арбитражный суд вне рамок ВТО. Переговоры на этот счет ведутся с Канадой.

Россия является членом ВТО с 2012 года.

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