Стало известно еще об одном ЧП с совершившим жесткую посадку самолетом

Самолет Airbus A-321, экстренно севший в районе аэропорта Жуковский, в 2013 году уже попадал в ЧП. При посадке в аэропорту Казани он задел хвостом курсовой маяк, сообщает «Интерфакс».

Воздушное судно следовало маршрутом Шарм-эль-Шейх — Казань. При заходе на второй круг лайнер задел хвостом курсовой маяк и получил множественные повреждения. Никто из пассажиров не пострадал.

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Ранее 15 августа сообщалось, что Airbus A-321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя. Лайнер направлялся в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавшие получили ушибы и легкие травмы. Экипаж эвакуировал всех пассажиров.

По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы. Посадка была совершена через 15 минут после взлета. Пожара на борту самолета удалось избежать.

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