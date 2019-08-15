Региональных чиновников научат помогать бизнесу

В Москве запускают образовательную программу для региональных чиновников, направленную на повышение качества госуслуг для малого и среднего бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Программа стартует осень 2019 года. В ее рамках подготовят 179 профессиональных команд из 45 регионов. Мероприятия пройдут в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Образовательная программа состоит из четырех модулей продолжительностью не менее трех дней. Предполагается, что до конца 2019 года ее освоят 400 человек. По итогам обучения студенты разработают проекты, направленные на развитие практик поддержки предпринимательства.

Обучение будет производиться на базе университета «Синергия», победившем в конкурсе Минэкономразвития. Он также выиграл конкурс на проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта малое и среднее предпринимательство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!