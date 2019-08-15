Власти Подмосковья помогли эвакуировать пассажиров севшего на поле самолета

Власти Раменского района Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева организовали подъезд и вывоз автобусами в аэропорт Жуковский пассажиров самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку. Об этом сообщил врио главы района Николай Воробьев, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам Воробьева, в аэропорту организовано питание, пассажиров размещают в принадлежащем Жуковскому гостиничном фонде.

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В подмосковном Минздраве сообщили, что на месте инцидента за медицинской помощью обратились 55 человек, 29 из них были доставлены в Раменскую центральную районную больницу. Среди них 10 детей и одна беременная женщина. Еще одна женщина обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку неподалеку от Жуковского сразу после вылета из этого аэропорта утром 15 августа, приземлившись на кукурузное поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб.

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