Российские рестораны избавят от абсурдных проверок

В Министерстве экономического развития рассказали о создании сборника всех актуальных норм для заведений общественного питания, который должен отменить избыточные требования нынешнего СанПиНа. Документ называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские». Его положения еще предстоит обсудить с представителями бизнеса, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В «книге» почти 200 страниц. Все требования поделены на семь глав, где рассказано о выборе помещения, работе с персоналом, обращении с продуктами и эксплуатации оборудования. Большая часть положений взята из технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и рекомендаций по их исполнению.

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Из документа исчезли такие требования, как необходимость помещения под яйцебитню, замачивание овощей и зелени в уксусном растворе, мытье посуды ветошью. В то же время он содержат рекомендации по охране труда, пожарной и экологической безопасности, мерам господдержки, а также отсылки к Налоговому и Трудовому кодексам.

Как объяснил в Facebook глава министерства Максим Орешкин, авторы документа хотели включить в сборник действительно актуальные нормы. «В текущих требованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на уборку помещений. На мытье полов — 1,33 минуты на квадратный метр, для протирания полов — 0,856 минуты на квадратный метр и для подметания полов — 0,686 минуты на квадратный метр. Всем бы поучится такому тайм-менеджменту, но это явно не дело надзорных органов», — привел он пример.

Министр призвал всех участников рынка и профильного регулятора активно комментировать документ и вносить свои предложения, чтобы сделать книгу оптимальной для всех.

В Роспотребнадзоре пообещали изучить новый документ, отметив, что пока он поступил к ним неофициально. Вместе с тем его представитель подчеркнул — «Белая книга» от Минэкономразвития носит рекомендательный характер, а у ведомства есть собственный документ. Его представили в апреле этого года. Тогда рестораторы и объединение предпринимателей «Опора России» выступили против нового СанПиНа, сохранившего большинство требований действующего.

Владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова после встречи с Орешкиным написала в Facebook, что доработанный вариант «Белой книги» с января 2020 года заменит действующий СанПиН. В Минэкономразвития не подтвердили, но и не опровергли эти слова.

Избавить российский бизнес от «регуляторной гильотины» на Гайдаровском форуме в январе этого года предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда Орешкин пообещал, что общепит станет пилотной отраслью. Как отмечал бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем докладе, к предприятиям в этой сфере только Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, Роструд и МЧС предъявляют 790 требований.

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