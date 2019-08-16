«Спартак» узнал следующего соперника в Лиге Европы

Португальская «Брага» переиграла датский «Брондбю» со счетом 3:1 в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Португалии. В составе «Браги» дублем отметился Жоау Палинья. Еще один гол забил Андре Орта. Общий счет по итогам двух матчей — 7:3 в пользу «Браги».

Португальцы обеспечили себе участие в плей-офф квалификации Лиги Европы. Следующим соперником «Браги» станет московский «Спартак».

15 августа «Спартак» обыграл на своем поле швейцарский «Тун» со счетом 2:1.Красно-белые стали победителями по итогам двух встреч (5:3).

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