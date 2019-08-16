ЦСКА захотел футболиста «Монако»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» и сборной Марокко Юссефа Аит-Беннассера. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что сумма сделки может составить шесть миллионов евро. Портал Transfermarkt оценил стоимость 23-летнего Аит-Беннассера в 10 миллионов евро.

Вторую половину сезона-2018/2019 Аит-Беннассер провел в «Сент-Этьене» на правах аренды. На его счету 13 матчей за клуб.

Аит-Беннассер перешел в «Монако» в 2016 году. Монегаски приобрели игрока за три миллиона евро. В составе клуба он провел 18 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Аит-Беннассер — участник чемпионата мира-2018 в составе сборной Марокко. Всего в составе национальной команды он провел 22 игры.

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