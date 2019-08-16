Россиянам захотели навязать корпоративы без алкоголя

Министерство здравоохранения подготовило для работодателей рекомендацию по проведению безалкогольных корпоративов для сокращения употребления спиртного сотрудниками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты».

Данная мера направлена на изменение отношения работников к употреблению алкоголя во время праздников. Создатели документа полагают, что на рабочем месте можно проводить профилактику употребления алкоголя, так как «большинство взрослых людей̆ проводят значительную часть своего времени на работе». При этом они считают, что рабочее место может быть фактором риска употребления алкоголя.

«Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков», — говорится в сообщении.

Решение о формате и программе празднования должно принимать руководство, иногда советуясь с подчиненными, считают авторы рекомендаций. Они также советуют предупреждать об отсутствии алкоголя заранее, чтобы «избежать неприятных ситуаций».

14 августа сообщалось, что в первом полугодии 2019 года число смертей из-за отравления алкоголем в России выросло на 21,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибших в ДТП стало на 4,7 процента меньше. За первые шесть месяцев 2019 года от отравления спиртными напитками умерли почти 4 тысячи человек, а в 2018 году с января по июнь алкоголь стал причиной смерти 3,2 тысячи человек. При этом в результате ДТП в первой половине 2019 года погибли 5498 человек — на 269 человек меньше, чем в прошлом году.

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