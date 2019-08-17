Травмированный фанатом вратарь «Ливерпуля» допустил нелепую ошибку

Голкипер «Ливерпуля» Адриан допустил нелепую ошибку в игре второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Саутгемптона». Об этом сообщает корреспондент «Ленту.ру».

На 83-й минуте игры вратарь хотел передачей низом начать атаку красных, но угодил в форварда «святых» Дэнни Ингса. Мяч от ноги нападающего отскочил в ворота. Несмотря на оплошность Адриана, «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:1.

Испанский вратарь получил травму лодыжки после окончания серии пенальти в победном для мерсисайдцев матче за Суперкубок УЕФА против «Челси» 14 августа. К собравшимся в кучу футболистам и тренерам «Ливерпуля» подбежал фанат. Он поскользнулся и врезался в Адриана.

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