Полиция спасла более 300 ежей из заточения в ТЦ

Полиция США спасла более 300 ежей, шесть кроликов, трех крупных игуан, двух кенгуру, павлина, большого питона и других животных, которые незаконно содержались в торговом центре в городе Ромьюлус, штат Мичиган. Об этом сообщает телеканал WXYZ со ссылкой на местные правоохранительных органы.

В полицию обратился один из местных жителей. После этого служащие отдела по контролю за животными и полицейские произвели обыск в здании, где и обнаружили животных. Их передали людям, которые смогут о них позаботиться.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что в городе запрещено держать экзотических животных. В отношении подозреваемого выдвинуты уголовные обвинения.

В июле королевский питон проник в одну из квартир жилого дома на улице Авангардной в Санкт-Петербурге. Владелец жилья случайно обнаружил рептилию, она пряталась в диване. Мужчина позвонил в службу «112», и прибывшие на место спасатели извлекли и увезли змею. Позже ее передали в приют для экзотических животных. Неизвестно, как именно питон смог пробраться в квартиру и как долго оставался незамеченным.

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