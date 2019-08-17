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Сотрудница аэропорта обозвала туриста уродом и лишилась работы

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Во время прохождения контроля в аэропорту Greater Rochester (округ Монро, США) турист Нил Страснер получил от сотрудницы пункта досмотра записку, где значилось: «Ты урод». Об этом сообщает Fox News.

Пройдя досмотр, путешественник не сразу развернул сложенный лист бумаги с надписью, и охранница окликнула его, предложив прочитать послание. Турист, по его словам, не обиделся на немотивированное оскорбление, но обратился к администрации аэропорта с просьбой разобраться в этом происшествии.

Служба безопасности просмотрела видеозапись с камер наблюдения и обнаружила, что сотрудница пункта досмотра сразу после того, как передала оскорбительную записку Страснеру, принялась писать следующее послание. По предположению туриста, он был не единственной жертвой странного поведения охранницы.

Представитель Администрации транспортной безопасности (TSA) сообщил, что после разбирательства сотрудница лишилась работы. Как утверждают в TSA, охранница не была государственной служащей, а работала в аэропорту по контракту частного подрядчика, который ее и уволил.

9 августа сообщалось, что стюардесса самолета Air Wisconsin напилась во время полета и не смогла обслуживать пассажиров. Они пожаловались сотрудникам наземной службы, которые вызвали полицию. Позже представители авиакомпании сообщили, что уволили нарушительницу, так как во время инцидента она еще проходила испытательный срок.

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