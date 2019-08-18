Шойгу пообещал ответить США в Европе, Азии и Тихом океане

Москва примет симметричные меры в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) только после того, как американская сторона начнет размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».
«Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», — добавил он.
Вместе с тем Шойгу отметил, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности. «Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий», — подчеркнул глава Минобороны.
По мнению министра, США просто искали повод для выхода из ДРСМД. Он также утверждает, что американская сторона еще до этого шага заложила в бюджет средства на разработку новых ракет.
Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа этого года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.
ДРСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.