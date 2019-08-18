Шойгу пообещал ответить США в Европе, Азии и Тихом океане

Москва примет симметричные меры в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) только после того, как американская сторона начнет размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

«Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», — добавил он.

Вместе с тем Шойгу отметил, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном по ракетам средней и меньшей дальности. «Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий», — подчеркнул глава Минобороны.

Материалы по теме Победителей не будет Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?

По мнению министра, США просто искали повод для выхода из ДРСМД. Он также утверждает, что американская сторона еще до этого шага заложила в бюджет средства на разработку новых ракет.

Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа этого года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

ДРСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!