В России ужесточили правила провоза багажа через границу

В России изменились правила фитосанитарного контроля. Об этом сообщает ТАСС.

С 19 августа вводятся ограничения для физических лиц по провозу определенной продукции в багаже через государственную границу.

Ограничения касаются подкарантинной продукции. В частности, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в страну не более пяти килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника.

Уточняется, что в перечень попали бобовые, орехи, овощи, всевозможные луковицы, клубни. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок и веток хвойных деревьев.

Также ограничивается ввоз в Россию цветочных букетов. По обновленным правилам, пассажир любого вида транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами, в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт.

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