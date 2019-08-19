В России признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц

Служба защиты от птиц в российских аэропортах соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО). Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Александр Юрчик, пишет РИА Новости.

По его словам, ни в одном из российских аэропортов нет уровня орнитологической защиты ниже, чем это требует ИКАО, но «бывают стечения обстоятельств». Юрчик отметил, что возможности создать условия, при которых в радиусе воздушных гаваней не будет птиц, нет. «Поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц», — заметил замминистра.

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Он добавил, что служба работает только в пределах полосы и на подходах. «Дальше все – невозможно ничего сделать. Самолет набрал определенную высоту, и там уже невозможно создавать систему защиты», — поясняет Юрчик.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

16 августа президент России Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России, а всем остальным членам экипажа — орденов Мужества.

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