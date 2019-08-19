Предложение штрафовать россиян за перекуры на работе объяснили

Разработанное Минздравом предложение по внедрению различных практик для укрепления здоровья работников, в том числе штрафы за перекуры, носят рекомендательный характер. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, передает РИА Новости.

«Внедрять или не внедрять те или иные практики — это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно», — сказал Салагай.

Замминистра отметил, что оформление рекомендаций в виде требований пока не планируется.

17 августа стало известно, что Минздрав представил программу «Укрепление здоровья работающих» и предложил работодателям принимать меры по борьбе с курением работников. Так, им предложили оценить трудопотери и материальные издержки из-за курения и сократить потребление табака, применяя финансовые поощрения или штрафные санкции.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил, что предложение Минздрава по борьбе с курением работников неоднозначно и нуждается в корректировке. Он отметил, что некоторые работодатели могут начать увольнять сотрудников из-за курения, или начнут использовать штрафы как возможность недоплачивать.

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