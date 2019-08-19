Штрафы за перекуры на работе признали незаконными

Штрафы за перекуры на работе, которые предлагает ввести Минздрав в качестве ограничительной меры для борьбы с курением, незаконны. Об этом ТАСС сообщили в Минтруда.

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо», — напомнили в ведомстве. Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы, так как этот шаг будет расценен как дискриминация.

В Минтруда заверили, что работодатель имеет другие возможности для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе для того, чтобы перерывы на перекуры сотрудников не сказывались негативно на рабочих процессах.

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17 августа стало известно, что Минздрав представил программу «Укрепление здоровья работающих» и предложил работодателям принимать меры по борьбе с курением работников. Так, им предложили оценить трудопотери и материальные издержки из-за курения и сократить потребление табака, применяя финансовые поощрения или штрафные санкции. Позднее в ведомстве объяснили, что предложения носят рекомендательный характер.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил, что предложение Минздрава по борьбе с курением работников неоднозначно и нуждается в корректировке. Он отметил, что некоторые работодатели могут начать увольнять сотрудников из-за курения, или начнут использовать штрафы как возможность недоплачивать.

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