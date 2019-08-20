Назарбаев снял клип на собственную песню

elbasy_nazarbaev / Instagram

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал песню о своей родине и записал к ней видеоклип. Запись опубликована на странице Елбасы в Instagram.

На видео запечатлены кадры, как Назарбаев гуляет по полям, напевая слова песни. Также в кадре появляются дети, которые сидят на маковом поле в объятиях первого президента республики. Вместе с Елбасы на фоне ту же самую песню исполняют профессиональные музыканты.

Назарбаев сопроводил ролик подписью, которая гласит: «Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни». Как отмечает ТАСС, автором песни выступил сам Елбасы, а музыку к его словам написал композитор Алтынбек Коразбаев.

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В начале июля был опубликован любимый плейлист Назарбаева. Одной из самых любимых композиций политика является «Моя звезда» (Жұлдызым), получившая известность в 1970-1980-х годах. Затем следует «Взор бездонных очей» (Көзімнің қарасы) казахского поэта Абая Кунанбаева. На третьей позиции — «Ах, луноликая» (Беу, айдай), на четвертой — «Сәулем-ай» (приветственное слово в казахском языке, поясняет Sputnik). Также в перечень вошли песни, повествующие о любви Назарбаева к Родине и независимости Казахстана.

Назарбаев фактически руководил Казахстаном почти 30 лет, последовательно занимая посты первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (с июня 1989-го), президента Казахской ССР (с апреля 1990-го) и президента уже независимой республики (с декабря 1991-го). В марте текущего года политик покинул должность главы государства, сохранив за собой посты председателя Совета безопасности и лидера правящей партии «Нур Отан», а также полномочия члена Конституционного Совета. В 2010-м Назарбаев был объявлен лидером нации, благодаря чему он и его семья получили, в частности, гарантии неприкосновенности.

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