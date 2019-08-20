Названы причины популярности Зеленского

Главной причиной популярности нового президента Украины Владимира Зеленского является его стремление к нормализации отношений с Россией. Об этом пишет журналист американского издания The National Interest Илай Кауль в статье «Отравит ли коррупция нового президента Украины?».

По мнению автора, «украинцы преуменьшают влияние России на конфликт на востоке Украины и все еще верят, что народ России и народ Украины имеют между собой историческую и культурную связи». Он также отмечает, что негатив украинцев направлен против российского правительства, а не народа России. В этой связи, указывает Кауль, Зеленскому важно не попасть в «ловушку национализма, отчуждающего по крайней мере половину страны», как сделал его предшественник Петр Порошенко.

Другой причиной популярности украинского президента является надежда жителей страны на то, что он сможет решить проблемы Украины с коррупцией, неэффективностью и властью олигархии в экономических и политических делах страны. При Петре Порошенко, несмотря на создание антикоррупционных правоохранительных органов, эти проблемы в стране только усугубились, пишет автор.

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Ранее в августе эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что Зеленский не сумеет сломать административные устои. Он считает, что новый парламент в итоге будет куплен заинтересованными сторонами, а Зеленский сможет продержаться у власти весь срок, «если будет бежать на месте или в сторону ЕС и не сдаст Украину России».

До этого эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев предупредил, что либертарианство, которое стало основой для партии Зеленского, является, по сути, правым анархизмом и опасно тем, что государство сможет отказаться от выполнения социальных обязательств.

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