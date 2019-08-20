Бывший СССР
 
Последние новости
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
В работе Альфа-банка произошел сбой
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика
Звезда сериала «Счастливы вместе» похудела на 60 килограммов
Напуганные кризисом москвичи устроили бум на рынке жилья
Храбрый пес напал на акулу и спас хозяина
Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»
Половина ГЛОНАСС оказалась просроченной
Новости партнеров

Названы причины популярности Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский

Главной причиной популярности нового президента Украины Владимира Зеленского является его стремление к нормализации отношений с Россией. Об этом пишет журналист американского издания The National Interest Илай Кауль в статье «Отравит ли коррупция нового президента Украины?».

По мнению автора, «украинцы преуменьшают влияние России на конфликт на востоке Украины и все еще верят, что народ России и народ Украины имеют между собой историческую и культурную связи». Он также отмечает, что негатив украинцев направлен против российского правительства, а не народа России. В этой связи, указывает Кауль, Зеленскому важно не попасть в «ловушку национализма, отчуждающего по крайней мере половину страны», как сделал его предшественник Петр Порошенко.

Другой причиной популярности украинского президента является надежда жителей страны на то, что он сможет решить проблемы Украины с коррупцией, неэффективностью и властью олигархии в экономических и политических делах страны. При Петре Порошенко, несмотря на создание антикоррупционных правоохранительных органов, эти проблемы в стране только усугубились, пишет автор.

Ранее в августе эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что Зеленский не сумеет сломать административные устои. Он считает, что новый парламент в итоге будет куплен заинтересованными сторонами, а Зеленский сможет продержаться у власти весь срок, «если будет бежать на месте или в сторону ЕС и не сдаст Украину России».

До этого эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев предупредил, что либертарианство, которое стало основой для партии Зеленского, является, по сути, правым анархизмом и опасно тем, что государство сможет отказаться от выполнения социальных обязательств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Will Corruption Poison Ukraine's New President?
Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы
Зеленский попросил Израиль признать геноцид украинцев
Глава партии Зеленского пожаловался на низкие зарплаты в Раде
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0219 августа

Мова против русского

Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
03:42Сегодня

Украине предрекли тяжелую зиму из-за проблем с российским газом

23:4119 августа

Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы

23:1219 августа

Новым главой Риги стал заместитель уволенного «русского мэра»

Бывший СССР00:0117 августа

По минскому полю

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
20:2319 августа

Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

19:5919 августа

На дочь бывшего президента Узбекистана завели новые дела

18:5319 августа

В кабинете заместителя генпрокурора Украины обнаружили прослушку

Бывший СССР00:0114 августа

Мовный приговор

Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
18:0619 августа

Жену Нетаньяху потребовали записать во враги Украины за брошенный каравай

17:5219 августа

Генпрокуратуру обвинили в препятствовании строительству мемориала Небесной сотни

16:1019 августа

Зеленский попросил Израиль признать геноцид украинцев

Россия
Элина Дилявирова«Если все мои медали повесить, шея оторвется»
Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»
«Спасти Россию от распада»
 
США обвинили в маниакальном стремлении к военному превосходству
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»
Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
Россиян предложили освободить от некоторых штрафов
«Я тону! Капец!»
Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки
Все материалы
Мир
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Еще две мониторинговые станции перестали работать после аварии у Северодвинска
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
США призвали Сирию остановиться после ее атаки на турецкие войска
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Стало известно о завещании американского миллионера-педофила
Все материалы
Бывший СССР
Украине предрекли тяжелую зиму из-за проблем с российским газом
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Новым главой Риги стал заместитель уволенного «русского мэра»
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Все материалы
Экономика
В работе Альфа-банка произошел сбой
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Россияне впервые в истории разлюбили микрозаймы
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Деньги россиян захотели блокировать
Все материалы
Силовые структуры
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Неизвестные на Cadillac устроили стрельбу из автомата в московском тоннеле
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские поймали отравителя конфет крысиным ядом
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Российский полицейский изготовил «бомбу» и подбросил в университет
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта смертельная опасность недосыпа
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
На курильском острове нашли сеть подземных ходов
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Названа опасная для здоровья окружность талии
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Россия привлечет 128 тысяч военных к масштабным учениям
Все материалы
Спорт
ЦСКА нацелился на защитника «Севильи»
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер порассуждал о возвращении
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
Судья в прыжке спас велогонщиков от массового завала
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
Все материалы
Культура
Звезда сериала «Счастливы вместе» похудела на 60 килограммов
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Жена заслуженного артиста России Романова назвала причину его самоубийства
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Марка Захарова госпитализировали
«Почти касался его ноздрей и ждал»
Он написал одну из самых скандальных книг в истории: последний роман Жозе Сарамаго
Атомщик уличил создателей «Чернобыля» в искажении фактов
Все материалы
Интернет и СМИ
Американцы узнали о существовании лаврового листа и удивили остальной мир
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Муж выставил из дома влюбленного в жену племянника и нашел поддержку в сети
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Звезды реалити-шоу заработали целое состояние на сексе и эскорте
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Twitter откажется от рекламы государственных СМИ
Все материалы
Ценности
46-летнюю бывшую супермодель раскритиковали за снимок обнаженной груди
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Подружек невесты подняли на смех за нелепые наряды на свадьбе
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Тучная модель показала обнаженное тело и обрадовала фанатов
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Ангела Меркель появилась на публике в одежде 23-летней давности
Все материалы
Путешествия
Названы лучшие города для вечеринок
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Победа» опровергла жесткую посадку своего самолета в Армении
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Все материалы
Из жизни
Храбрый пес напал на акулу и спас хозяина
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Друзья десять лет играли в лотерею с одними и теми же номерами и сорвали джекпот
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Ребенок выслушал от врачей оптимистичный прогноз и через четыре дня умер
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Женщина узнала о беременности во время схваток и родила тройню
Все материалы
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Toyota привезет в Россию роскошный 10-местный минивэн
В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Все материалы
Дом
На рынке ипотеки произошел обвал
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
В Петербурге нашли «двушку» за десять миллионов долларов
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Названы российские города с самыми дешевыми студиями
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Названы главные ошибки россиян при приеме лекарств
Уральские города свяжет скоростной поезд
Все материалы