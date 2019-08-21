В Беслане впервые перенесли начало учебного года из-за годовщины теракта

В Беслане начало учебного года впервые перенесли в связи с Днем памяти жертв теракта. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Решение принял парламент Северной Осетии, с инициативой выступил председатель комитета по законности и законодательству Тимур Ортабаев.

С 1 по 3 сентября в Северной Осетии пройдут литургии, возложение цветов и крестный ход в связи с 15-й годовщиной теракта в бесланской школе №1. Траурные мероприятия, по словам главы администрации Правобережного района Константина Беркаева, пройдут в разрушенном спортивном зале школы и на мемориальном кладбище.

Министр образования Северной Осетии Людмила Башарина сообщила, что в республике День знаний и памятные торжества пройдут 4 сентября, а 5 числа в Беслане и школах Правобережного района.

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Полицейские Северной Осетии будут дежурить в усиленном режиме с 31 августа по 6 сентября. Помимо 3,7 тысячи сотрудников полиции, будут привлечены сотрудники Росгвардии, казачьи войска, а также добровольцы.

В 2018 году День знаний, совпадающий с Днем скорби, отказались переносить, несмотря на просьбу местных жителей.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года, тогда террористы захватили 1128 человек в заложники и держали их в спортивном зале школы №1. Операция по освобождению состоялась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, среди них было 186 детей.

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