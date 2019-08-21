На Украине закрыли дело против студии Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство против киностудии президента Владимира Зеленского «Киноквартал» о возможной растрате государственных средств. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

В ответе ведомства на соответствующий запрос говорится, что дело было закрыто еще 8 июля. В ходе досудебного расследования сотрудникам НАБУ не удалось найти в деятельности «Киноквартала» и украинского Госкино признаков нарушения закона о растрате госсредств в особо крупном размере.

Дело против кинокомпании было открыто НАБУ 24 апреля, спустя три дня после победы Зеленского во втором туре президентских выборов. До этого сотрудники ведомства отказывались открывать делопроизводство, ссылаясь на то, что в действиях студии нет состава преступления. Однако в середине апреля Соломенский районный суд Киева обязал ведомство сделать это. Таким образом инстанция удовлетворила иск председателя общественной организации «Украинская самозащита» Александра Дудки, который еще в декабре обратился в НАБУ с требованием возбудить уголовное дело.

Активист обвинил Зеленского в растрате средств из-за фильма «Я, ты, он, она», снятого компанией «Киноквартал». На фильм были потрачены средства в том числе и Государственного агентства по вопросам кино. По закону для получения бюджетного финансирования кинолента должна быть озвучена на крымско-татарском или украинском языках, однако она вышла только в русскоязычном варианте.

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