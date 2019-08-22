Тренера олимпийской чемпионки наказали за педофилию

Американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранен от спорта из-за обвинений в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает New York Times.

73-летний Кэллахан обвинен в сексуальном насилии над фигуристом Адамом Шмидтом. На момент совершения преступлений спортсмен был несовершеннолетним. Шмидт подал в суд на Кэллахана в августе. Процесс стал вторым в отношении Кэллахана. Ранее его обвинил в домогательствах другой бывший подопечный — Крэйг Маурици.

В связи с этим Федерация фигурного катания США поддержала решение независимой организации Safesport, которая занимается расследованием случаев насилия в отношении атлетов, и отстранила Кэллахана от тренерской деятельности на территории США.

Кэллахан — известный специалист в фигурном катании. Среди его подопечных олимпийская чемпионка Тара Липински и чемпион мира, шестикратный чемпион США Тодд Элридж.

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