Сборную Китая усилят иностранцами ради чемпионата мира-2022

Бразильский форвард «Гуанчжоу Эвергранд» Элкесон получил право выступать за сборную Китая. Команду готовы усилить еще восемью игроками в преддверии чемпионата мира в Катаре, сообщает Yahoo! Sports.

Несколько бразильских атакующих игроков уже проходят процедуру оформления гражданства. Также команду планируется укрепить британским защитником Тайасом Браунингом, выступающим за «Гуанчжоу Эвергранд».

Президент Китайской федерации футбола Чэнь Сююань отметил, что команда усиливается перед турниром в Катаре, однако в долгосрочной перспективе Китай не планирует опираться на иностранных игроков.

Наивысшим достижением китайского футбола на мировой арене считается попадание на чемпионат мира в 2002 году. На групповом этапе китайские футболисты уступили во всех трех матчах.

Сборная Китая дважды становилась вице-чемпионом Азии: в 1984-м и 2004-м.

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