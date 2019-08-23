В Москве силовики заблокировали мечеть

В Москве ОМОН заблокировал мечеть на Басовской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

По его данным, все выходы из здания перекрыты. Люди ждут, когда силовики разблокируют проход и начнут проверять паспорта. О причинах блокировки не сообщается.

11 августа сообщалось, что в праздновании Курбан-байрама в Москве приняли участие более 240 тысяч человек. По словам руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова, мероприятия прошли организованно, «без каких-либо проблем».

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