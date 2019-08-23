Парень показал типичных девушек в соцсетях и столкнулся с всеобщей ненавистью

Пользователь Twitter под ником Ryan The Leader опубликовал видео, в котором показал «типичных» девушек в соцсетях. Нарядившись в платье и сделав легкий макияж, он вспомнил самые популярные высказывания девушек в Twitter. Ролик набрал более двух миллионов просмотров и около 47 тысяч лайков.

В юмористическом видео он процитировал такие фразы, которые часто можно встретить у пользовательниц: «Какой у тебя знак зодиака?», «Я всегда такая грустная», «Я не такая, ни на кого не похожа», «Я бисексуалка, потому что это в тренде... В смысле — я бисексуалка не потому, что это в тренде», «Можете поверить в то, что он это сказал?» и «Мужчины — мусор».

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Вскоре в комментариях к посту стали появляться негативные ответы от самих пользовательниц. Им видео смешным не показалось. «Вот почему мужчины должны быть уничтожены», — написала KlMJEONS. А JuicedGender подчеркнула, что ролик является «объективным доказательством того, что мужчины — несмешные». «Я бисексуалка из-за мужчин, которые делают такие видео», — отметила SamanthaGeitz.

Некоторые пользовательницы посчитали, что Ryan The Leader сделал видео, так как ему не везло в отношениях, и он плохо относится к женщинам. Так, kissinboothgirl посоветовала ему «просто сказать, что он ненавидит женщин». Эту версию поддержали и некоторые пользователи мужского пола.

Ранее стримерша из Бразилии Габриела Каттуззо (Gabriela Cattuzzo) ответила на твит поклонника и потеряла спонсорский контракт. Она оказалась не в восторге от его шутки про секс, отметив, что «именно поэтому мужчины — мусор».

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