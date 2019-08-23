Раскрыт способ посылать сигналы в другие Вселенные

Ученые Университета Витватерсранда в ЮАР определили теоретические условия, при которых можно послать сообщение через червоточину — гипотетическую область пространства-времени, соединяющую черные дыры в различных Вселенных. Однако объем информации при этом очень незначителен и составляет несколько битов. Об этом сообщает идание Live Science.

Исследователи изучили свойства пространства-времени с отрицательной кривизной, то есть имеющим форму седла. Известно, что только в этом случае образуется проходимая червоточина или кротовая нора. Для простоты ученые предположили, что Вселенная обладает лишь двумя измерениями, однако результаты их математических расчетов также применимы для трех пространственных измерений.

Оказалось, что через кротовую нору могут проходить только несколько битов информации. Это происходит из-за того, что передача сигналов влияет на сами черные дыры: посылающая черная дыра будет увеличиваться по массе, а принимающая — уменьшаться. Первое же сообщение заставит последнюю потерять 30 процентов массы, а при последующих передачах «приемник» полностью исчезнет. При этом объем информации с каждым сообщением будет также уменьшаться.

В настоящий момент ученые ищут более эффективные способы передачи сигналов через червоточины. Однако, заключают исследователи, всегда будет существовать предел объемов информации, поскольку «мосты» между Вселенными очень нестабильны.

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