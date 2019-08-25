Крутой отказался вернуть «Новую волну» в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернется в латвийскую Юрмалу. Такое заявление сделал председатель жюри конкурса композитор Игорь Крутой, передает РИА Новости.

«"Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, она всегда будет здесь [в Сочи]», — подчеркнул композитор. Глава Сочи Анатолий Пахомов отметил, что именно этот конкурс является главным для продвижения курорта.

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22 августа сообщалось, что Крутой раскрыл подробности конфликта с певицей Лаймой Вайкуле. Продюсер поведал, что в 2015-м он пытался вернуть фестиваль «Новая волна» в Юрмалу, откуда тот переехал в Сочи, однако Вайкуле запланировала провести в том же городе свое музыкальное мероприятие «Лайма Рандеву». «Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья», — отметил Крутой, призвав артистку не заявлять, что он катит на нее бочку «несправедливо».

Месяцем ранее Вайкуле рассказала, что из-за истории с фестивалями ее отношения с Крутым испортились, поскольку продюсер считает ее предательницей. По ее словам, организовать «Рандеву» ей предложили власти Юрмалы после ухода «Новой волны».

Фестиваль «Новая волна» проходил в Юрмале с 2002 по 2014 год, а затем переехал в Сочи, так как власти Латвии запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за того, что они выразили поддержку российской внешней политике в вопросе принадлежности Крыма. Худрук конкурса Игорь Крутой принял решение перенести музыкальную площадку в Россию.

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