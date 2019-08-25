Усик высказался об опасных моментах в поединке Ковалева

Украинский боксер Александр Усик в прямом эфире в Instagram-аккаунте прокомментировал победу Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Усик рассказал, что смотрел поединок Ковалева и британца Энтони Ярда. Он назвал российского боксера настоящим мужчиной. «Восьмой раунд был очень опасным, но он сумел проявить характер. Выстоял, вытерпел и повернул бой в свое русло. Поздравляю Серегу!» — заявил украинец.

24 августа Ковалев нокаутировал Ярда в 11 раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO. Теперь на счету россиянина 34 победы (29 из них нокаутом), три поражения, еще один бой завершился ничьей.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако теперь решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. В активе спортсмена 16 побед при отсутствии поражений.

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