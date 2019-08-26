Названы самые дешевые отели в России

«Каштан» в Ростове-на-Дону оказался самым дешевым отелем в России летом 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Стоимость одной ночи в этой гостинице составляла 765 рублей. «Отель предназначен в основном для тех, кому надо только переночевать на полпути до черноморского побережья», — пояснил один из ее гостей.

На втором месте оказалась гостиница «Гранада» в Самаре: переночевать в ней можно было за 1026 рублей. За ней последовал отель «Грэйс Проджект» в сочинской Красной Поляне (1126 рублей), который расположен в 15 минутах езды от всех основных подъемников курорта.

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За 1200 рублей в сутки можно было погостить в Волгограде в отеле «Франт на Нефтяной». По словам постояльцев, номера там охлаждают кондиционером перед заездом, что особенно актуально в летний сезон. На пятую позицию попал воронежский «А Отель Брно», где стандартный двухместный номер стоил 1260 рублей за ночь. Шестое и седьмое места — по 1300 рублей за ночь — заняли гостиницы «АртХолл Отель» в Минеральных Водах и Arderia в Уфе.

Заключительные в списке — нижегородская гостиница «Бекетофф», «Березовая роща» в Петрозаводске и «Мечта» в Перми (1386, 1440 и 1500 рублей соответственно).

Ранее в августе специалисты онлайн-сервиса Aviasales перечислили самые роскошные гостиницы России, которые можно было забронировать летом 2019 года. Оказалось, что самые дорогие объекты размещения расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Так, первое место занял отель Four Seasons Lion Palace в северной столице, ночь в котором стоит 555 тысяч рублей.

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