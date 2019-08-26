Женщина попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

Жительница английского города Барнсли, графство Южный Йоркшир, лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летняя Мэнди Паркин (Mandy Parkin) обратилась в больницу с подозрением на аппендицит в конце июня. Врачи диагностировали у больной камни в почках, а спустя несколько часов обнаружили у нее сепсис. У женщины началась полиорганная недостаточность и септический шок, из-за чего ее ввели в искусственную кому. В середине июля пациентка очнулась. В результате заражения крови у нее почернели конечности.

19 июля хирурги ампутировали обе руки Паркин, а через три недели она лишилась ног. Чтобы спасти жизнь больной, врачи давали ей сильнодействующие препараты, от которых она частично оглохла. Сейчас британка находится в больнице под присмотром докторов и ежедневно занимается с физиотерапевтом и психологом.

«Надеюсь, в течение полугода мне установят протезы, и я смогу вернуться к своей прежней жизни, — призналась Паркин. — Проблемы со слухом меня тревожат больше, чем ампутация. Теперь мне сложно общаться с окружающими». Женщина верит, что вскоре она вновь сможет хорошо слышать с помощью слухового аппарата.

«В какой то мере я даже наслаждаюсь новыми сложностями, с которыми сталкиваюсь ежедневно, — заключила британка. — Я горжусь своим прогрессом».

В начале августа сообщалось, что американка Мэри Трейнер подхватила инфекцию через слюну собаки и лишилась конечностей. Она пожаловалась на плохое самочувствие после отпуска. Вскоре у нее развился сепсис. Когда у нее началось омертвение конечностей и гангрена, ее ввели в искусственную кому и прооперировали.

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