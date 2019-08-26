Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО. Об этом заявил и.о. постпреда России в Вене Алексей Карпов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва была вынуждена начать разработку собственных вооружений в качестве ответной меры на действия США, в одностороннем порядке разорвавших договор.

Карлов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет», — резюмировал он, уточнив, что нет никакой опасности жизни и здоровью населения в затронутом регионе.

Материалы по теме Буря в воде Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек

23 августа исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях оказалось под угрозой из-за позиции США. По его словам, этот договор находится в зоне риска, поскольку в американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении соглашения в нынешнем виде они не заинтересованы.

Ранее сообщалось, что инцидент, произошедший на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от Северодвинска, может быть связан с испытаниями элементов перспективной гиперзвуковой ракетой «Циркон», в топливном компоненте для жидкостной двигательной установки (ДУ) которой применяются каталитические присадки, или разрабатываемой низколетящей малозаметной крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ).

Согласно официальным данным, инцидент, связанный с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), вызвал гибель семи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!