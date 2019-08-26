ПСЖ нашел замену Неймару в клубе-аутсайдере АПЛ

Парижский ПСЖ планирует приобрести форварда лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, если Неймар решит покинуть французскую команду. Об этом сообщает The Sun.

За футболиста сборной Кот-д'Ивуара боссы парижан готовы выложить около 108 миллионов евро. На трансфере бразильца ПСЖ планирует заработать не менее 200 миллионов.

Представители французского клуба проведут переговоры с Заха уже на этой неделе, так как ПСЖ в любой момент может договориться о продаже Неймара в мадридский «Реал» или «Барселону».

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из каталонского клуба за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он не попал в заявку на все три матча чемпионата Франции. Заха не отметился результативными действиями в трех встречах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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