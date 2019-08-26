Итальянский клуб попытался уговорить футболиста уехать в Россию

Итальянская «Фиорентина» уговаривает аргентинского нападающего Джованни Симеоне принять предложение московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

24-летний форвард не настроен на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ). Симеоне отверг предложенный «Динамо» контракт, несмотря на то что москвичи были готовы платить аргентинцу больше, чем в «Фиорентине». Тем не менее, итальянский клуб получил улучшенное предложение со стороны представителя РПЛ и рассчитывает продать игрока.

Бело-голубые активно ведут переговоры с европейскими клубами. Нынешним летом «Динамо» усилилось форвардом дортмундской «Боруссии» Максимилианом Филиппом и камерунским нападающим «Марселя» Клинтоном Н'Жье.

Симеоне — сын известного аргентинского тренера Диего Симеоне, который возглавляет мадридский «Атлетико». Форвард выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за клуб, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. Tranfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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