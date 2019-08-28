Полицейский снял от первого лица сердечно-легочную реанимацию ребенку

Офицер полиции из Кентукки (США) оказал первую помощь 19-месячному ребенку, который перестал дышать. Спасение жизни попало на его нательную камеру. Об этом сообщает телеканал Fox17 Nashville.

В прошлую среду, 21 августа, полицейских вызвали в частный дом в Скоттсвилле, штат Вирджиния. Офицер Джеймс Тэлботт увидел, что маленький Эйден Кинг синеет и задыхается. Сотрудник полиции очистил его дыхательные пути, а затем провел ребенку сердечно-легочную реанимацию, после чего малыш начал дышать.

Эйден был доставлен в местную больницу, врачи утверждают, что без своевременной помощи офицера ребенок мог бы не выжить.

Полиция поделилась видеозаписью в Facebook. В мае 2020 года Тэлботта представят к награде за спасение жизни и вручат ему медаль.

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