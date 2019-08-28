Неизвестный «снайпер» затерроризировал жителей российской многоэтажки

Жители одного из многоквартирных домов на Кутузовской улице в подмосковном Одинцово пожаловались в полицию и в СМИ на неизвестного, который в течение двух дней обстреливал окна их квартир. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, неизвестный стрелял по окнам квартир на 12, 14 и 16 этажах здания. Стрелок делал несколько залпов по одним и тем же окнам, в результате ему удалось практически насквозь пробить стеклопакеты.

«Наше стекло выглядит теперь как дуршлаг. Мы решили узнать у соседей, только ли мы одни стали жертвами стрелка. Оказалось, что такие же следы есть в квартирах на 12 и 16 этажах. На нашем 14-м стреляли только в нашу квартиру», — рассказала изданию одна из местных жительниц, добавив, что владельцы пострадавших квартир написали заявления в полицию.

«Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее», — добавила женщина. По словам жильцов, полиция уже начала проверку по их обращению.

В 2017 году один из жителей подмосковных Химок открыл стрельбу из своего окна, когда на его дом упало дерево, спиленное сотрудниками коммунальной службы. В результате инцидента никто не пострадал.

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