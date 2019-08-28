В женской моде появился новый откровенный тренд

Джинсы с крупными дырками по всей длине стали новым популярным трендом у женщин. На это обратили внимание в The Sun.

Популярные модные блогерши начали публиковать в Instagram снимки в брюках как с горизонтальными, так и с вертикальными порезами. Среди них, например, Даниэлли Айала (Danielley Ayala) из Лос-Анджелеса, на которую подписаны 1,7 миллиона пользователей.

Фото опубликовано @danielleyayalaa

Похожим снимком поделилась популярная YouTube-влогерша Тэти Кокли (Taty Cokley).

Фото опубликовано @tatycokley

Тренд поддержала инфлюэнсер и основательница брендов купальников Bella Body Габриэлла Фариас (Gabriella Farias).

Фото опубликовано @gabbifariasx

Его поклонницей также оказалась модель из Майами Аманда Тривизас (Amanda Trivizas), на которую подписаны полмиллиона пользователей соцсети. Девушка выложила фото, на котором она позирует в белых порванных шортах.

Фото опубликовано @amandatrivizas

В октябре 2018 года из 1990-х в моду вернулись джинсы на бедрах. Модный редактор Эмма Хоуп Оллвуд обратила внимание на то, что на показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2019, модели выходили на подиум в обнажающих пупок брюках.

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