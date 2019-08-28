В женской моде появился новый откровенный тренд

Джинсы с крупными дырками по всей длине стали новым популярным трендом у женщин. На это обратили внимание в The Sun.
Популярные модные блогерши начали публиковать в Instagram снимки в брюках как с горизонтальными, так и с вертикальными порезами. Среди них, например, Даниэлли Айала (Danielley Ayala) из Лос-Анджелеса, на которую подписаны 1,7 миллиона пользователей.
Похожим снимком поделилась популярная YouTube-влогерша Тэти Кокли (Taty Cokley).
Тренд поддержала инфлюэнсер и основательница брендов купальников Bella Body Габриэлла Фариас (Gabriella Farias).
Его поклонницей также оказалась модель из Майами Аманда Тривизас (Amanda Trivizas), на которую подписаны полмиллиона пользователей соцсети. Девушка выложила фото, на котором она позирует в белых порванных шортах.
В октябре 2018 года из 1990-х в моду вернулись джинсы на бедрах. Модный редактор Эмма Хоуп Оллвуд обратила внимание на то, что на показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2019, модели выходили на подиум в обнажающих пупок брюках.