Еще один пункт приема документов на российский паспорт открыли на Донбассе

В городе Петровское самопровозглашенной Луганской народной республики открыт дополнительный пункт приема документов на получение российского гражданства. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД ЛНР, передает РИА Новости.

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В новом пункте можно оформить не только российское гражданство, но и паспорт ЛНР. Отмечается, что он был открыт «с целью создания более комфортных условий для граждан».

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства жителям Донбасса 24 апреля. Он объяснил, что сделал это в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать документы.

Выдача российских паспортов жителям Луганской и Донецкой народных республик началась в июне 2019 года. По состоянию на 15 августа от жителей ЛНР и ДНР поступило более 60 тысяч заявлений на получение гражданства России.

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