Отсидевшей по ложному обвинению 35 лет американке решили заплатить

Женщина из американского штата Невада, которая провела почти 35 лет в тюрьме по ложному обвинению за убийство студентки, получит три миллиона долларов (200 миллионов рублей). Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что 68-летней Кэти Вудс выплатят компенсацию по решению специально собранной комиссии. В округе штата, где происходило расследование дела, выразили уверенность, что такой ошибки больше не повторится.

«Хотя никакая сумма не компенсирует госпоже Вудс того, что она пережила, это, по крайней мере, поможет ей позаботиться о себе», — сказал после вынесения решения адвокат.

Женщина заявила, что будет продолжать добиваться выплат от города Рино. Теперь она хочет получить компенсацию за действия тех, кто заставил ее сознаться в преступлении в психиатрической больнице в 1979 году.

Первоначальный обвинительный приговор Вудс в 1980 году был отменен Верховным судом Невады, однако затем она была снова осуждена в 1984 году. Невиновность смогли полностью доказать только в 2014 году после предоставления доказательств, полученных с помощью анализа ДНК. Его брали с найденного на месте преступления окурка. Такого метода еще не существовало во время расследования в 1976 году. Настоящим убийцей оказался серийный маньяк.

В мае сообщалось, что власти американского штата Мичиган выплатят 1,5 миллиона долларов (примерно 97 миллионов рублей) отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному Ричарду Филлипсу. Прокуратура согласилась выплатить компенсацию лишь со второго раза.

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